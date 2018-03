RED's nieuwe camera laat je 5K-beelden schieten in de ruimte

De nieuwe Epic-W-cinema-camera is speciaal ontworpen om goede beelden te schieten in erg onderbelichte omstandigheden, zoals in de ruimte. Camerafabrikant RED kondigde eerst aan dat het maar vier modellen zou uitbrengen van het toestel, bedoeld voor een 'speciale klant', namelijk SpaceX-CEO Elon Musk. Het bedrijf heeft nu bekend gemaakt dat het toestel toch voor iedereen te koop zal zijn voor 24.500 dollar.

Wat de camera geschikt maakt voor ruimtebeelden, is haar 5K Gemini-beeldsensor die een hoge lichtgevoeligheid heeft. De sensor ondersteunt een zogenaamde dual-iso-modus, die gebruikers laat kiezen tussen een low-light gebruik en een standaardgebruik. Als je de camera in de eerste instelling zet, lijkt het volgens RED alsof je het diafragma van de camera twee f-waarden lager zet.

Compromissen voor meer licht

"Video's die je in low-light schiet aan 3.200 ISO zien er even zuiver uit als beelden die je in de standaardinstelling aan 800 ISO filmt", verklaart het bedrijf in een YouTube-video. RED geeft wel toe dat low-light modus het totale dynamisch bereik van de camera vermindert met een halve f-waarde. Het bedrijf raadt daarom aan om in de meeste gevallen de standaardmodus te gebruiken. De maximale bedraagt standaard f/16.5.

Verder kan de camera in RAW beelden maken met een 5K-resolutie aan 96 fps, en in 2K haalt het 300 fps. Het toestel kreeg ook gevoeligere en grotere pixels om beter opgewassen te zijn tegen omstandigheden met weinig licht. Het compromis is dat gebruikers met de Epic W niet kunnen opnemen in de 8K-resolutie, iets wat andere toestellen van RED in die prijsklasse wel aanbieden.