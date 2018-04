Reddit ontdekt bijna duizend Russische trollaccounts

Reddit is een populair internetforum waar gebruikers links, afbeeldingen, video's en artikels met elkaar delen en bespreken. De site beschikt over een grote online gemeenschap en het lijkt er nu op dat onder die gemeenschap verschillende valse accounts circuleerden.

Volgens ceo Steve Huffman gaat het om 944 accounts die mogelijk zijn gelinkt aan het Internet Research Agency, het Russische bedrijf dat door de VS ervan wordt beschuldigd de Amerikaanse verkiezingen te hebben beïnvloed met gerichte advertenties en valse gebruikersprofielen.

Het goede nieuws is dat de impact en activiteit van de 944 accounts beperkt bleef. Slechts 282 accounts hebben in totaal 316 posts gedaan, hoofdzakelijk in de pro-trump subreddit en in /r/uncen, een subreddit voor nieuws dat te weinig aandacht kreeg.

Volgens Huffman werden 145 van de accounts die iets hadden gepost al geblokkeerd voor de verkiezingen. Reddit heeft de accounts in kwestie opgelijst en laat ze (voorlopig) online staan, zodat gebruikers zelf kunnen zien om welke accounts het ging en welke berichten ze hebben verspreid.