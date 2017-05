Regels rondom censuur Facebook uitgelekt

De Engelse krant The Guardian heeft zondag meer dan 100 interne documenten van Facebook gepubliceerd waar tal van voorwaarden, criteria en regels rondom censuur van het sociale netwerk in staan. Zo valt er te lezen dat livevideo's van zelfverminking op Facebook mogen verschijnen omdat ze een maatschappelijk belang dienen.

Historische afbeeldingen van naakte mensen in bijvoorbeeld een concentratiekamp mogen ook, maar wraakporno mag weer niet. Dierenmishandeling, het pesten van kinderen en het tonen van abortussen zijn in veel gevallen ook geen probleem.

Het is eerste keer dat de veelal omstreden richtlijnen van Facebook aan het licht komen. De onderneming onder leiding van Mark Zuckerberg ligt al enige tijd onder vuur vanwege het onder meer live uitzenden van moorden of het weghalen van de wereldberoemde foto van een naakt meisje in de Vietnam-oorlog.

Overwerkt?

Moderatoren hebben gemiddeld tien seconden de tijd om te beoordelen of een bericht door de beugel kan, zo blijkt uit de gelekte reeks documenten, die door The Guardian zijn omgedoopt tot The Facebook Files. Anonieme medewerkers van Facebook klagen in de documenten dat zij het werk niet aankunnen. Ook vinden ze de regels verwarrend en tegenstrijdig want abortussen met naakt mogen juist niet en als het pesten van kinderen een sadistisch karakter heeft, moet het bericht ook worden verwijderd.

Facebook heeft wereldwijd zo'n twee miljard gebruikers. Per minuut worden er 1,3 miljoen berichten gepost. Volgens de Facebook Files worden er per week 6,5 miljoen nepaccounts aangemaakt.