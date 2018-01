Regering Trump overweegt één nationaal 5G-netwerk

De website Axios kon de hand leggen op een powerpointpresentatie en demo die recent binnen de regering Trump werd gegeven. Daarbij gaat het om een volwaardig nationaal 5G-netwerk dat wordt gebouwd en betaald door de overheid. Spelers als AT&T, Verizon of T-Mobile kunnen daarbij toegang krijgen om hun klanten op het netwerk te krijgen.

De achterliggende reden voor het plan is veiligheid. Een door de overheid gedragen netwerk biedt volgens de presentatie een betere bescherming tegen spionage van China of andere overheden. De presentatie suggereert zelfs dat het netwerk zo veilig kan zijn, dat de VS het kan gebruiken om te exporteren naar bondgenoten om hen beter te beschermen.

Marktverstoring

Dat is alvast de theorie, want er zijn ook flink wat bedenkingen bij een dergelijk project. Zo spreekt de presentatie van een netwerk dat in de komende drie jaar wordt opgezet. Dat alleen al lijkt onhaalbaar. Zo kost het operatoren jaren om een netwerk volledig klaar te stomen voor 5G, laat staat het vanaf nul beginnen.

Ook de operatoren zelf zijn vermoedelijk niet te winnen voor het idee. Een groot deel van hun businessmodel steunt immers op het concept dat ze spectrum huren van de overheid (vaak voor periodes van 10-20 jaar) en vervolgens zelf investeren in netwerken. Als de overheid ook het netwerk beheert, dan worden de spelers zelf gedegradeerd tot een veredelde virtuele operator.

Gebrek aan netwerkfabrikanten

De presentatie verwijst enkele keren naar China dat intussen een dominante positie heeft ingenomen in het ontwikkelen van netwerkinfrastructuur. De VS heeft nog wel netwerkbedrijven zoals Cisco, maar voor het ontwikkelen van gsm-apparatuur ligt het zwaartepunt vandaag bij Huawei, ZTE (beiden chinees) of Ericsson en Nokia (beiden Europees). Mede daarom lijkt het onhaalbaar dat de VS daar op drie jaar tijd een antwoord op de Chinese overmacht heeft.