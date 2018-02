Regering Trump overweegt het ISS te privatiseren

The Washington Post kon een document inkijken van de regering Trump dat het verdere lot van het ISS bespreekt. Het is geen geheim dat de Amerikaanse president en de Republikeinen niet de grootste voorstanders zijn van het ruimtestation, en daarom bekijkt de overheid nu alternatieven.

Pijnlijk budgetvoorstel

Twee weken geleden raakte al bekend uit een budgetvoorstel dat de overheid graag vroegtijdig de geldkraan van het ISS wil dichtdraaien. Maar die beslissing schoot bij veel politici en insiders in het verkeerde keelgat. Nu heeft de regering in een dossier duidelijk gemaakt dat het stopzetten van financiële steun niet per se het einde moet betekenen voor het ISS.

Wanneer de overheidssteun in 2024 stopt, zouden commerciële ruimtevaartbedrijven als SpaceX en Boeing het ruimtestation voor hun rekening nemen, zo luidt de boodschap in het document. Op die manier zou het voortbestaan verzekerd worden van het internationale project dat ondertussen al twee decennia loopt.

Privatisering

Volgens de redenering van de Trump-regering is privatisering een logische keuze, omdat veel commerciële spelers nu al volop technologieën ontwikkelen die astronauten naar het ISS moeten brengen. De Amerikaanse overheid had na de stopzetting van de Space Shuttle voorzien dat Boeing en SpaceX weldra het vervoer van mensen van en naar het ruimtestation konden overnemen, maar vertragingen bij beide bedrijven zorgden ervoor dat NASA beroep moest doen op Russische raketten. Als het ISS dus over enkele jaren in private handen terecht komt, kunnen de commerciële ruimtebedrijven alsnog hun projecten verderzetten.

Overgang naar privaat

Daarnaast beschrijft het document ook hoe de overgang naar een commercieel ruimtestation zou kunnen verlopen. In de komende jaren zal NASA de agenda van het ISS steeds meer aanpassen op commerciële missies, en daarnaast verwacht de overheid een concreet businessplan van potentiële overnemers.

Toch valt ook de nieuwe denkpiste niet volledig in goede aarde bij critici. Ruimtevaart-insiders blijven nog altijd voorstanders voor het originele plan, namelijk het voorzien van overheidssteun tot 2028. De komende weken en maanden zal duidelijk worden wat precies het lot van het bekende ruimtestation zal zijn.