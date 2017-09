Reizigers klagen VS aan voor doorzoeken van laptops en smartphones

De zaak wordt namens de elf aangespannen door de American Civil Liberties Union (ACLU) en de Electronic Frontier Foundation (EFF). Volgens hen is het ongrondwettelijk om de toestellen te doorzoeken tenzij er een huiszoekingsbevel aan gekoppeld is. Dat kan dan weer enkel als er een "waarschijnlijkheid van een wetsovertreding" is.

De zaak gaat niet zozeer om de elf in het bijzonder. ACLU en EFF willen met de zaak vooral meer duidelijkheid over wat de grenscontroleurs mogen. De VS heeft de reputatie bijzonder streng te zijn en sommige binnenkomende reizigers moesten hun toestellen weken of zelfs maanden overhandigen terwijl er geen aanklacht tegen hen was.

De elf over wie de zaak gaat zijn dan ook zorgvuldig gekozen gaande van journalisten, zakenreizigers, studenten tot een oorlogsveteraan. Sommigen zijn moslim of hebben een niet-blanke huidskleur. We zijn tien van hen Amerikanen en één een permanente inwoner. De uitspraak zal dus hoogstwaarschijnlijk geen directe invloed hebben op Belgen die naar de VS vliegen.

ACLU en EFF argumenteren dat elektronische toestellen zoals laptops en smartphones vandaag een schat aan informatie over een individu bevatten. Veel meer dan wat er vroeger in een reiskoffer zou zitten. Zo is het perfect mogelijk om met de informatie op iemands smartphone (of de gegevens in de cloud gekoppeld aan dat toestel), een beeld te krijgen van diens identiteit, geloof of seksuele voorkeur. Voor zakelijke reizigers is het dan weer niet ondenkbaar dat die persoon gevoelige informatie over zijn of haar klanten bij heeft. Allemaal zaken waar de burgerrechtenorganisaties duidelijkheid over willen.