Rekrutering via je broekzak

Eigenlijk is al dat gedoe met interimkantoren en papieren niet nodig, of toch niet voor een groot deel van de jobs. Dat besef bracht de founders van Seal Jobs er toe om het hele proces te herleiden tot een matchmaking-platform. Wie een job zoekt, hoeft hem maar aan te klikken, wie een nieuwe medewerker nodig heeft, vindt hem met een simpele post. Zonder dat een tussenpersoon mogelijke kandidaten, vacatures en CV's moet doorspelen. Via chat en video, en een rating van kandidaten, kom je meteen in contact met potentiële werknemers.

"Er zijn genoeg jobs die niet veel briefing of opleiding vragen en die je zo kan regelen", zegt Yannick Van der Gucht, CEO van Seal Jobs. "Horeca, natuurlijk, maar ook in de retailsector is heel wat eenvoudig werk te vinden. Daar hoeft geen interimkantoor tussen te zitten, dat kan op een veel snellere manier ingevuld worden."

En zo doende. De IT-ers achter Seal Jobs creëerden een online platform dat de afgelopen maanden waarop werkgevers hun vacatures posten, en kandidaat-medewerkers zich kunnen aanmelden. Pure matchmaking, dus, en dat was aanvankelijk maar een deel van het idee. "We zijn gestart met het idee om ook de payroll en de contracten op ons te nemen maar dat bleek niet de juiste weg, want veel bedrijven hebben daar al hun vaste partners voor. We hebben recent dan maar gepivoteerd tot puur het matchmakinggedeelte. En die keuze bleek terecht: sindsdien zit het aantal klanten in de lift. Wat niet wil zeggen dat de payrolling in een latere fase niet kan terugkomen."

Na een half jaar warmdraaien staat de teller op zo'n 450 werkgevers die van Seal Jobs gebruik maken om hun vacatures in te vullen. Zo'n 7.500 potentiële arbeidskrachten meldden zich aan de andere kant. En de klantenbasis groeit. "Elke week melden zo'n dertig à veertig nieuwe bedrijven zich aan", zegt Van der Gucht. "Nu het product market fit is, willen we dus stevig gaan groeien. Daarvoor gaan we vooral inzetten op online marketing, en aan werkgeverszijde proberen we vooral aanwezig te zijn op horecabeurzen en andere relevante evenementen. We willen vooral de grote ketens overtuigen; want het is belangrijk dat we een groot volume aan vacatures kunnen aanbieden om ook kandidaten op het platform te krijgen."

Nadat Vivaldis Interim in juni 2016 500.000 euro in het gloednieuwe bedrijf investeerde - "Ze zagen in ons een mooie aanvulling op hun offline activiteiten", aldus de Seal Jobs-CEO - is het bedrijf nu dus in voorbereiding om de toekomstige expansie te financieren. "We willen immers zo snel mogelijk de Belgische markt veroveren, en dan naar het buitenland", klinkt het. "Uiteindelijk is het een heel schaalbaar model, dat snel kunnen uitbreiden."