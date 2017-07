Rene Konings gaat Agoria Brussel leiden

De 39-jarige Konings was de afgelopen negen jaar de woordvoerder van Agoria maar ruilt die functie in om de Brusselse tak van de technologiefederatie te leiden. Floriane De Kerchove wordt verantwoordelijk voor alle maatschappelijk gerelateerde programma's.

In zijn nieuwe functie is Konings de spreekbuis voor de technologiebedrijven in Brussel. "Brussel biedt veel kansen, maar daarvoor moet het goed bereikbaar zijn, het aanwezige talent op de arbeidsmarkt beter aanspreken en werken aan zijn imago. Brussel moet bruisen, niet blokkeren," Aldus het kersvers hoofd van Agoria Brussel.

Konings komt uit Limburg maar woont al 15 jaar in het Brussels gewest. Voor hij bij Agoria terechtkwam was hij onder meer woordvoerder van Brussels minister Pascal Smet, werkte hij in het Europees parlement en was hij journalist voor Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. In zijn job als woordvoerder wordt hij opgevolgd door Frederik Meulewaeter.