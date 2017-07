RES Software overgenomen door Ivanti

De oplossingen van RES Software bieden mogelijkheden voor werkplek- en identiteitsbeheer in fysieke, virtuele en cloud-omgevingen via één enkel platform. De mogelijkheden om met RES toepassingen in bulk beschikbaar te stellen aan gebruikers en weer terug te nemen zal gecombineerd worden met Ivanti's procesautomatisering wat IT-organisaties helpt bij het effectief automatiseren van on- en offboarding-processen.

Steve Daly, CEO van Ivanti, zegt in een persbericht: "Ivanti verwelkomt de medewerkers van RES Software bij de Ivanti-familie. We kijken ernaar uit om samen met hen de klanten en partners van RES Software te helpen nog meer uit hun investeringen te halen met de inzet van het Ivanti platform."

RES Software bestaat sinds 1999 en kreeg in 2010 een investering van Gimv. Hoeveel Ivanti betaalt voor de overname en hoeveel daarvan terugvloeit naar Gimv is niet bekend, maar volgens het investeringsbedrijf lag het rendement de afgelopen zeven jaar 'in lijn met het langetermijngemiddelde van Gimv.'

Digitale Transformatie

Met zijn grote Europese aanwezigheid, onder meer in de Benelux, breidt RES Software Ivanti's klantenbestand uit en versterkt het de wereldwijde groei van het bedrijf. Bovendien helpt RES Software de automatiseringsmogelijkheden van Ivanti uit te breiden naar nog meer toepassingen, platforms en databases.

"Bij RES Software draait alles om producten waar onze klanten van houden omdat wij complexe IT-taken versimpelen die met de moderne digitale werkplek samenhangen", zegt Bob Janssen, oprichter en CTO van RES Software. "Onze bestaande klanten gaan zeker kunnen profiteren van deze combinatie. Samen met Ivanti bieden we een bredere oplossing waarmee organisaties alsmaar ingewikkeldere IT-problemen kunnen oplossen."

Bestaande klanten van RES Software blijven verzekerd van ondersteuning en krijgen daarnaast toegang tot Ivanti's wereldwijde 24/7-ondersteuning en gebruikerscommunity, aldus Janssen.

Deze overname is voor Ivanti de tiende in vijf jaar, en de tweede onder de nieuwe merknaam. De voorwaarden van de transactie worden niet bekendgemaakt. Ivanti is voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om klanten te ondersteunen in hun zoektocht naar beter beheer en beveiliging van de digitale werkplek en het efficiënt managen van de IT-infrastructuur.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.