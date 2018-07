Review HTC U12+: Geen knoppen, wel knijpen

Het was in het begin best geestig, die inkeping in het scherm. Maar intussen zorgt 'de notch' er wel voor dat zowat alle nieuwe topsmartphones als twee druppels op elkaar lijken. De HTC U12+ komt dan ook bijna als een verademing. Te meer omdat onder het 'klassieke' design van dit vlaggenschip wel degelijk de nodige innovaties schuilgaan.