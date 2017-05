Review: Huawei P10, een haarscherpe gladjanus

De P10 komt in twee versies. De P10 die je voor 599 kan kopen en de P10 Plus die voor 749 euro te koop is. Voor dat extra bedrag krijg je een iets groter scherm met hogere resolutie, iets grotere batterij, 6GB RAM en een iets betere antenne die betere snelheden neerzet. Deze review gaat over de goedkoopste van de twee: de 'gewone' P10.

Design

De nieuwste telg van Huawei bouwt verder op het design van de P9. Vooraan zijn geen aparte knoppen, die zitten virtueel onderaan het 5,1 inch scherm verwerkt. Wel staat de vingerafdrukscanner voortaan vooraan. Die dubbelt meteen (optioneel) als sneltoets om bepaalde Android-bedieningen (terug, startscherm, recent geopend en Google) te gebruiken. Dat wil zeggen dat je de virtuele bedieningsknoppen links kan laten liggen eens je de sneltoetsbewegingen onder de knie hebt.

Op het design zelf kunnen we weinig aanmerken. De P10 ligt aangenaam in de hand waarbij de aan/uit knop iets ruwer aanvoelt voor extra grip of om de knop vlotter te vinden in het donker. Bovenaan is de telefoon, op een microfoongaatje na, volledig egaal. Onderaan vinden we een 3,5 mm audioaansluiting, de usb-C aansluiting en een speaker. Het scherm zelf komt bijna tot tegen de rand.

Als vlaggenschip moet de P10 er op zijn best uitzien en de matte achterkant slaagt er goed in om te ontsnappen aan vettige vingerafdrukken. Daar tegenover staat wel dat die achterkant bijzonder glad aanvoelt. Dat is meteen ons grootste punt van kritiek: zonder beschermcover glijdt hij erg makkelijk uit je handen. Maar los daarvan zet Huawei op vlak van uiterlijk en dikte (7 mm) een knap toestel in de markt.

Specificaties

Het 5,1 inch scherm heeft met een resolutie van 1080x1920 en wordt beschermd door Corning Gorilla Glass 5. Qua resolutie zijn er betere toestellen op de markt maar in praktijk beschikt de P10 over een schitterend scherm dat zowel de vooraf meegeleverde foto's als onze zelf getrokken exemplaren prachtig weergeeft. Dit is een telefoon waar zowel foto's als je Netflix-stream in volle glorie worden getoond.

De 145 gram lichte telefoon beschikt verder over een Kirin 960 chipset, 4 GB RAM en een octacore processor (4x2,4 GHz Cortex A73 + 4x1,8 GHz Cortex A53). Er is ruimte voor een 2e simkaart of een MicroSD-kaart en standaard krijg je 64 gigabyte opslagruimte. Het toestel zelf draait op Android 7.0 (Nougat) en is overgoten met Huawei's EMUI 5.1 interface.

Gebruiksgemak

Zoals wel meer Androids is het met de P10 mogelijk om je gegevens via NFC over te zetten van je oude smartphone. Maar mocht je oude smartphone geen NFC hebben, dan kan je via Huawei's eigen app Phone Clone eenvoudig alle data van je oude telefoon overzetten en dat gaat vlot en eenvoudig.

Met de 3.200 mAh batterij halen we zelfs bij intensief gebruik vaak probleemloos het einde van de dag. Op dagen dat we de telefoon niet al te zwaar belasten gaat hij zelfs twee dagen mee. Dat wordt extra ondersteund door de snellader waarmee je op een half uur tijd volgens Huawei een dag verder kan.

Download deze foto in hoge resolutie

We waarderen dat de P10 waarschuwt wanneer een app op de achtergrond veel stroom verbruikt, gevolgd door de keuze om ze af te sluiten. Ook kan je in real time de datasnelheid bovenaan het scherm tonen. Geen grote features, maar kleine nuttige zaken die de nerd in ons blij maakt.

De vingerafdrukscanner staat bij dit toestel opnieuw vooraan en die is hypergevoelig. Je kan meerdere vingers registreren en eens dat gebeurt is volstaat het meestal om al met een hoek van je vinger de scanner even aan te raken. Dat gaat zo snel dat je in praktijk amper doorhebt dat je telefoon vergrendeld was.

Wat we wel missen bij de P10 is waterdichtheid. Waar de meeste andere smartphonemerken hun vlaggenschip tegenwoordig stof- en waterdicht houden, is dat bij de P10 niet het geval en dat is een gemiste kans.

Camera

Achteraan heeft de P10 een camera met twee lenzen waarvoor het samenwerkt met Leica: een 20 megapixel monochrome lens en een gewone 12 megapixel camera. Door die twee te combineren wil Huawei betere beelden afleveren met een aantal extraatjes, zoals de mogelijkheid om een onscherpe achtergrond te creëren. De camera beschikt ook over extra modussen zoals HDR of de mogelijkheid om vlot documenten te scannen. De selfiecamera heeft een 8 megapixel lens.

Data News testte de P10 tijdens een bezoek aan een project van Close The Gap in Kenia. Op de kwaliteit van de camera kunnen we niets opmerken. Zowel de kleur als de detailweergave van bijvoorbeeld gras of een jeansstof van dichtbij worden goed vastgelegd. Wie de originele foto's wil bekijken kan onder de foto doorklikken naar de versie in hoge resolutie. Een leuk extraatje is dat je je beelden achteraf in een gps-kaart kan zetten. Zo kan je makkelijk zien welke beelden je op welke locatie hebt gemaakt. Handig voor fervente citytrippers, of mensen met een kort geheugen.

Download deze foto in hoge resolutie.

Download deze foto in hoge resolutie.

Download deze foto in hoge resolutie.

Download deze foto in hoge resolutie.

Stabiel filmen

Ook de videofunctionaliteit moet niet onderdoen. Opnemen gebeurt in 2160p aan 30 frames per seconde, of in 1080p aan 60 frames per seconde waarmee je slow-motion video kan maken.

De beeldkwaliteit is glashelder, maar we zijn vooral onder de indruk van de beeldstabilisatie. Met de hand gefilmde video's komen vloeiend over en zelfs als we de P10 stevig door elkaar schudden zien we dat vaak eerder als bewegend dan als schokkend beeld. Kortom: wie zijn smartphone ook als fototoestel en videocamera wil gebruiken is met de P10 aan het juiste adres.

Conclusie

De P10 is ten opzichte van de P9 geen grote revolutie, maar dat hoeft ook niet. Huawei zet met de P10 een meer dan fatsoenlijk toptoestel neer dat zowel in praktisch gebruiksgemak als beeld- en fotokwaliteit uitblinkt. Het enige wat we kunnen opmerken is dat het toestel iets te glad is en niet waterdicht is.

Daar tegenover staat dat je verder een zeer snelle smartphone krijgt voor 599 euro, een pak minder dan de huidige vlaggenschepen van Samsung of Apple. Dat Huawei onder die prijs duikt zonder in te boeten aan prestaties maakt van de P10 een zeker te overwegen toestel voor wie niet zonder een goede smartphone kan.