Review: is Samsung's Gear S3 de smartwatch om te kopen?

Een mooi geconnecteerd horloge. Zo kunnen we de Gear S3 het best omschrijven. Qua design valt het amper te onderscheiden van een klassiek horloge. Opladen gebeurt via een draadloze staander en de bediening via twee knoppen en een draairing is zeer aangenaam.

De S3 beschikt zoals de meeste smartwatches over een stappenteller, slaap- en bewegingsmeter. Dat maakt dat je sneller dan op je smartphone een zicht hebt op fysieke activiteiten. De ingebouwde hoogtemeter is leuk, maar praktisch gezien eerder een gimmick. Tenzij u piloot of parachutist bent. De S3 zoeken via je smartwatch is dan weer handig voor wie hem snel kwijt raakt in huis. Dat het toestel water- en stofbestendig is (IP68), is ook mooi meegenomen.

Eigenlijk kunnen we van de S3 niet zeggen dat het een slecht toestel is. Integendeel. De batterij haalt probleemloos drie tot vier dagen en hem tijdens een lange douche op de lader plaatsen is voldoende om hem voldoende voor minstens één dag op te laden.

We kunnen contacten snel bellen vanaf ons horloge en ook meldingen van Whatsapp, smsjes, Twitter en andere apps zijn netjes te lezen. Je kan ook tikken via het scherm, maar dat is, wegens het kleine scherm, zeer onhandig. Wel waarderen we de mogelijkheid om snel te antwoorden met sjablonen.

Weinig nieuws voor veel geld

Toch blijven we op onze honger zitten. Dat geldt zowel voor de Gear S3 als voor de meeste anderen smartwatches op de markt. Voor 399 euro (de richtprijs van de S3) krijgen we een mooi horloge dat als voornaamste eigenschap heeft dat je je smartphone minder vaak uit je broekzak moet halen.

Zo vertelt de Gear S3 hoe lang je hebt geslapen en hoe efficiënt die slaap was op basis van je beweging. We hebben zo op twee weken tijd zo vooral bevestiging gekregen van wat we eigenlijk al wisten: deze redacteur gaat te laat slapen en staat gemiddeld 1X per nacht op voor een toiletbezoek.

Vlot te misleiden

Over de kwaliteit van die bewegingssensor hebben we echter wat bedenkingen. Zo waarschuwt de S3 wanneer je een uur hebt stilgezeten, maar je bent volgens het horloge weer volop in beweging als je even met je pols schudt. Dat de sensor zo vlot te misleiden valt doet ons vermoeden dat ook andere polsactiviteiten, bijvoorbeeld groenten snijden, makkelijk worden meegeteld als intensieve workouts wat van de calorieteller minder bruikbaar maakt.

Ook de hoogtemeter valt vlot te verwarren. We hebben de Gear S3 voor het eerst opgestart in een appartement op de 3e verdieping. Dat bleek voldoende voor de Gear S3 om te concluderen dat we op het gelijkvloers meteen 20 meter onder de grond zaten.

Delen Wie bijna 400 euro neertelt voor een horloge verdient het om maximum één app te moeten installeren om het toestel volledig te bedienen, zonder extra logins.

Er zijn nog andere punten van verbetering. De S3 is zonder smartphone te gebruiken, maar wie hem koppelt moet wel de Samsung Gear app downloaden. Wil je meer inzicht in je beweging dan komt daar ook de S Health app bij. Wil je externe apps zoals Spotify toevoegen dan heb je om een voor ons onduidelijke reden een Samsung-account nodig en wil je extra wijzerplaten dan moet dat via je smartphone gebeuren.

Ceçi n'est pas Belgique

Tegelijk hebben we het gevoel dat Samsung de S3 nog niet echt klaar heeft voor de Belgische markt. Standaard wordt het horloge meegeleverd met de app Nieuws Briefing (Flipboard). Handig om tijdens een saaie vergadering stiekem wat nieuws mee te pikken. Maar om het volledige artikel te lezen, moet je overschakelen naar je telefoon wat het nut van een smartwatch wegneemt.

Tot overmaat van ramp wordt er geen Belgisch nieuws ondersteund. Je bent aangewezen op Nederlandse, Britse, Franse of Amerikaanse sites afhankelijk van je landkeuze. Een Sporza.be, Standaard.be, Tijd.be of een Knack.be & Datanews.be zitten niet in het aanbod en kan je zelf niet toevoegen. Ook om de app te updaten moeten we inloggen met een Samsung-account waarvan we wederom niet inzien waarom dit nodig is.

Na twee weken met de Gear S3 kunnen we niet zeggen dat het een slecht horloge is. Maar de toegevoegde waarde is, net zoals bij andere smartwatches, zodanig beperkt dat we het evenmin zullen missen of de neiging voelen om er 399 euro voor neer te tellen.