Review: Moto met een maatje meer

Zoals heel veel nieuwe smartphones tegenwoordig heeft de G6 Plus een scherm met een aspectratio van 18:9. Deze in opmars zijnde beeldverhouding biedt meer praktisch bruikbare ruimte dan een klassiek 16:9-display, en laat het toestel wat langer en slanker ogen. Het zorgt bij deze Moto wel voor stevige buitenafmetingen van 160 x 75,5 mm. Flinterdunne 'bezels' zijn in deze prijsklasse (het toestel kost 299 euro) immers nog zeldzaam. Om je een idee te geven: de Huawei P20 Pro (899 euro) heeft een schermdiagonaal van 6,1 inch, maar is liefst een halve centimeter korter dan de G6 Plus. Een subtiele verschijning kan je deze Moto dan ook bezwaarlijk noemen. Het Max Vision-scherm is wel van een prima kwaliteit, met een resolutie van 1.080 x 2.160 pixels (Full HD+), mooie kleuren en een prima contrast.

Nog meer plusjes

Het schermformaat is trouwens niet het enige verschil met de Moto G6 van 5,7-inch. Voor 50 euro meer krijg je bij de G6 Plus ook een snellere octa-core processor (2,2 GHz versus 1,8 GHz), 64 GB opslagruimte in plaats van 32 GB, en 4 GB werkgeheugen tegenover 3 GB RAM op de 'kleine' broer. De dubbele camera op beide toestellen, van 12 en 5 megapixel, lijkt op het eerste gezicht identiek, maar bij nader inzien zijn er toch een paar verschillen. Allereerst biedt de optiek van de G6 Plus een iets groter diafragma (f1.7 versus f1.8) wat met name bij minder goede lichtomstandigheden voor betere opnames zal zorgen: scherper, helderder en met minder ruis. Een andere troef van de G6 Plus is dat deze smartphone in 4K Ultra HD-kwaliteit kan filmen, waar de videomodus van de Moto G6 blijft steken op Full HD-resolutie.

Bij topsmartphones behoort een dubbele camera intussen zo'n beetje tot de standaarduitrusting. In het midrange-segment is dat nog lang niet het geval, en vind je de feature nagenoeg exclusief terug bij fabrikanten als Motorola, Huawei (op de P20 Lite van 249 euro) en Wiko (de View 2 Pro van 299 euro). Niet elk toestel gebruikt de tweede camera op dezelfde manier. Bij de Moto G6 (Plus) dient de extra lens voornamelijk om diepte-informatie te verzamelen, wat bij portretfoto's een professioneel bokeh-effect oplevert waarbij de achtergrond op natuurlijke wijze onscherp wordt gemaakt. Verder schiet de G6 Plus gewoon prima foto's die echt niet zoveel 'slechter' zijn dan de kiekjes van een peperdure flagship-telefoon. Wel kost het deze Moto duidelijk wat meer moeite om al die megapixels te verwerken: het afdrukken gaat telkens gepaard met een kleine vertraging, die gelukkig niet heel storend is.

Pure Android-ervaring

Nog noemenswaardig: de TurboPower-snellaadfunctie, waterafstotende coating en de bijgeleverde transparante cover. Kenmerken die je doorgaans alleen bij (veel) duurdere smartphones aantreft. "Het is dan ook op die manier dat we ons willen onderscheiden van de concurrentie", stelt Ruben Weenink, Smartphone Leader Benelux bij Motorola Mobility. "Luisteren naar wat de consument in toenemende mate belangrijk vindt, zoals een accu die snel oplaadt, een vingerafdruksensor en grotere schermen, en dat vervolgens vertalen naar een betaalbaar apparaat dat al die features verenigt. Met de Moto G6 Plus brengen we een telefoon met premium functionaliteit tegen een zeer democratische prijs. En dat slaat aan, want onze G6-reeks behoort ook in België tot de best verkochte smartphones."

Wat software betreft biedt de telefoon een vrij pure Android 8.0-ervaring, zonder overbodige toeters en bellen. De enige uitzondering is de Moto-app waarmee je toegang krijgt tot verschillende handige snufjes. Enkele voorbeelden zijn de 1-knopsnavigatie (die van de vingerafdrukscanner een soort touchpad maakt), veilig inloggen bij websites en apps met een vingerafdruk, en het zogeheten nachtscherm dat 's avonds warmere kleuren weergeeft ter bevordering van je nachtrust.

Conclusie

Met 5,9-inch is de Moto G6 Plus een nogal fors geschapen smartphone. Maar als dat grote formaat geen probleem vormt of juist precies is wat je zoekt, dan krijg je met dit toestel letterlijk heel veel waar voor je geld.

Prijs: 299 euro (beschikbaar in de kleuren Deep Indigo en Nimbus)