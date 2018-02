Richard Branson kondigt plannen aan voor hyperloop in India

Branson ondertekende met zijn bedrijf Virgin Hyperloop One een voorlopige overeenkomst voor een hyperloop die de stad Pune moet verbinden met een nog te bouwen luchthaven in Mumbai. Dat zou de reistijd tot een kleine 25 minuten terugbrengen - drie uur minder dan nu het geval is.

Binnen twee tot drie jaar moet een testtraject zijn gerealiseerd. Binnen vijf tot zeven jaar moet de volledige hyperloop in gebruik genomen worden. Vigin Hyperloop One becijferde dat het volledige project, over een periode van dertig jaar gespreid, 55 miljard dollar aan socio-economische terugverdieneffecten zou kunnen opbrengen.

Idee van Elon Musk

Het snel verstedelijkende India heeft op grote schaal te kampen met verkeersopstoppingen en een hyperloop kan mogelijk de oplossing bieden. Daarin zou een afgeschoten capsule dankzij de lage luchtweerstand -in theorie- snelheden tot 1.200 kilometer per uur kunnen halen.

Het idee om, in navolging van de buizenpost, ook mensen door vacuümbuizen te transporteren bestaat al lang, maar Elon Musk bracht het vijf jaar geleden opnieuw in de belangstelling. Hij beschreef het idee in een white paper, bouwde een testbaan en startte een wedstrijd waarmee hij studententeams uitdaagde om deze technologie te helpen ontwikkelen.

De ondernemer, die zijn handen vol heeft met Tesla en met zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX, besloot zelf geen commercieel initiatief rond hyperloop te beginnen. Dat deed de Amerikaanse start-up Hyperloop One wel. In mei vorig jaar slaagde dat bedrijf er voor het eerst in om een testvoertuig vijf seconden boven de rails te laten zweven aan een snelheid tot 112 kilometer per uur, in de Amerikaanse staat Nevada. In oktober vorig jaar besloot Richard Branson, de excentrieke miljardair en topman van de Britse holdingmaatschappij Virgin, op de kar te springen. Sindsdien heet het bedrijf 'Virgin Hyperloop One'.

Ook in Nederland wordt geëxperimenteerd met en geïnvesteerd in het aanleggen van zo'n buistraject. Volgens nogal wat tech-orakels zal de hyperloop in de toekomst de trein vervangen als transportmiddel tussen steden.