Rika Coppens werkte sinds 2010 als cfo en sinds 2015 als ceo bij EFR Group BV, uitbater van de Texaco tankstations in de Benelux en de BP stations in Frankrijk. Daarvoor was ze al cfo van Zenitel en Bureau van Dijk Computer Services.

Het mandaat van Coppens loopt tot de algemene vergadering van 13 september. Ze volgt Lieve Mostrey op die ontslag nam omdat haar bestuurdersfunctie niet verenigbaar is met haar verantwoordelijkheden als ceo van effectenbewaarder Euroclear.