Ritjesdienst Didi voert veiligheidsmaatregelen in na moord passagier

Het slachtoffer, een 21-jarige stewardess, werd vorige week zaterdag dood teruggevonden in de Chinese stad Zhengzhou. De dader, een 26-jarige man die na de misdaad zijn auto achterliet en in een rivier sprong, is ondertussen ook dood teruggevonden. De Chinese overheid heeft Didi er van beschuldigd winst voor te trekken op de veiligheid van de passagiers.

In de dagen sinds de gruwelijke ontdekking, ligt Didi ook onder vuur van gebruikers. Het bedrijf biedt een dertiental verschillende diensten aan, en de carpooling-app Hitch, die het slachtoffer gebruikte, is daar een van. De app linkt mensen die in dezelfde richting reizen. Het zou daarbij veiligheid en privacy niet al te nauw nemen. Zo liet de app chauffeurs toe om commentaren over het uiterlijk van passagiers achter te laten op hun profiel, die vervolgens gelezen konden worden door andere chauffeurs.

Het bedrijf heeft zijn activiteiten voor Hitch nu stilgelegd en gaat nieuwe veiligheidsmaatregelen invoeren. Het zou zo alle gepersonaliseerde tags en ratings hebben weggehaald, samen met gebruikersfoto's. "Persoonlijke informatie en profielfoto's van passagiers en auto-eigenaars zullen alleen zichtbaar zijn voor het individu zelf," zegt het bedrijf. "Alle publieke profielfoto's zullen worden vervangen door een standaard beeld."

Didi gaat gezichtsherkenning ook verplicht maken voor chauffeurs op Hitch, om zo fraude met accounts tegen te gaan. Accounts op de app worden nu vaak door verschillende (niet-geregistreerde) mensen gedeeld. Hitch zal de komende weken 's nachts worden stilgelegd terwijl het zijn veiligheidsmaatregelen test, en het bedrijf zou ook overwegen om een geluidsopname te maken van alle ritjes. De alarmknop zou ook duidelijker zichtbaar moeten worden in de app zelf.

Didi is met 450 miljoen gebruikers de grootste taxi-app ter wereld. Het bedrijf staat bijzonder sterk in Azië, waar het in veel landen concurrent Uber uit de markt heeft gewerkt.