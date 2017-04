Riverbed Technology koopt wireless specialist Xirrus

Xirrus is een leverancier van high-performance draadloze netwerken. De enterprise oplossingen van het bedrijf presteren onder de zwaarste omstandigheden en bieden consistente prestaties met de nodige dekking en beveiliging.

Netwerken

De suite van wifi-oplossingen van Xirrus - arrays, access points, cloud services en bedrade switches - zorgt voor connectiviteit en gemeenschappelijk beheer van het complete netwerk. Xirrus biedt bedrijven die afhankelijk zijn van een draadloos netwerk, een vitale, strategische infrastructuur voor hun kritische applicaties.

Xirrus is wereldwijd actief. Het hoofdkantoor is gevestigd in Thousand Oaks, VS maar het bedrijf is ook in de Benelux actief. Xirrus wordt door de overname gecombineerd met Riverbed SteelConnect, een Software Defined WAN oplossing en als wireless edge networking.

