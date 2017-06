RobinFood lanceert online platform tegen voedselverspilling

"Elke dag, zeker in de retailsector, worden tonnen voedsel onverkocht weggegooid omdat de houdbaarheidsdatum verstreken is", zegt RobinFood-ceo Martin Bragard. "Dat gaat dan om vis, vlees of bereide gerechten die niet lang meer houdbaar zijn. Aan die verspilling willen we iets doen en we willen meteen ook zorgen dat mensen kwaliteitsvoedsel aan een interessante prijs kunnen krijgen. Dat doen we door winkeliers de kans te geven om hun onverkochte, bijna vervallen waren via een app aan te bieden. Die kan dan op een afgesproken tijdstip het voedsel aan een prijsje gaan afhalen in de winkel. Ook voor restaurants die met een te grote stock zitten, kan het een oplossing zijn. Zij kunnen dan die gerechten aanbieden, en ze kunnen dan bijvoorbeeld tussen twee en vijf 's middags worden afgehaald."

Bragard heeft in het Brusselse al enkele ketens en zaken van zijn plannen weten te overtuigen. De biologische keten Sequoia en de winkels van Färm Store zijn de eerste partners die op het nieuwe platform te vinden zijn.

"Het idee verkocht krijgen was heel simpel", zegt Bragard, "maar de implementatie was een ander paar mouwen. We dromen van een API die rechtstreeks een link legt met hun databanken maar daar is men nog wat huiverig voor. Het is niettemin nogal wat administratie om elke dag in te geven waar je van af wil. Naast het fysiek promostickers plakken op de goederen, is het een extra werk. Daarom willen we het de bedrijven zo gemakkelijk mogelijk maken, door al op voorhand de producten in het systeem te steken. We vroegen hen een lijst op te stellen van de zaken die regelmatig over zijn, met foto, en die hebben we klaarstaan in hun kant van het systeem. Het enige wat zij moeten doen, is ze beschikbaar stellen met een druk op de knop."

En nu, geld verdienen? "Voorlopig niet", lacht Bragard. "Eerst willen we een community bouwen rond onze app, die altijd gratis zal zijn voor de consument. Daarna is het de bedoeling dat de winkels abonnementsgeld zullen betalen voor het adverteren van hun producten, zodat we wel degelijk een inkomen ontwikkelen."

Dat is er voorlopig dus nog niet. Bragard richtte Robin Food met eigen middelen op - "gewoon het minimum om een bvba te mogen beginnen - en schreef als informaticus zelf een eerste versie van de app, waarna co-founder Thomas Walkiers de ontwikkeling verder zette. "Sindsdien ben ik verantwoordelijk voor het commerciële luik en hij voor de informatica", glimlacht hij. "Hoe het nu verder moet? We proberen zoveel mogelijk met de pers te praten, zodat ons verhaal bekend raakt, en rekenen ook op de netwerken van onze partners om de eerste gebruikers te vinden. Sequoia heeft 50.000 likes op Facebook, dat zijn allemaal mensen die potentieel interesse in ons product kunnen hebben. Pas als we zo wat tractie krijgen, willen enkele business angels waar we mee praatten met een investering over de brug komen. Misschien kunnen we tegen eind dit jaar al zo'n seed round houden. We rekenen dan op zo'n 50.000 à 100.000 euro om onszelf eindelijk een loon te kunnen betalen en wat voor sales en marketing over te houden."

RobinFood pakt het rustig aan dus, en stapsgewijs. De lancering in Brussel is ondertussen een feit. Daarna kan langzamerhand de rest van België veroverd kan worden. "Het buitenland? Dat zullen we moeten zien. Over de grenzen zijn er heel wat gelijkaardige projecten die al lopen, dus zij beschikken ongetwijfeld al over een groot netwerk. Het zal niet gemakkelijk zijn om daar nog tussen te komen."

De app is beschikbaar opwww.robinfood.store.