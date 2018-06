Robot Asimo gaat met pensioen

Enkele jaren geleden mocht hij premier Charles Michel nog de hand schudden en zijn voetbalkunstjes aan Angela Merkel tonen, maar nu moet Asimo op pensioen. Honda begon de humanoïde robot al te ontwikkelen in 1986 en lanceerde sindsdien verschillende versies, die steeds gesofisticeerder en intelligenter werden. In 2000 was Asimo de allereerste robot die op twee benen kon lopen. Daarna kwamen nog zes versies, waarvan de laatste in 2011. Dat een nieuwe versie er niet meer zal komen, werd bevestigd door Honda nadat de Japanse publieke omroep NHK het einde van Asimo als eerste aankondigde.

NHK suggereert dat Asimo de duimen moet leggen voor concurrent-robots van andere bedrijven. De omroep verwees daarbij naar de Atlas-robot van Boston Dynamics, die onder meer een perfecte achterwaartse salto kan uitvoeren.

Honda heeft Asimo nooit op de markt gebracht. De robot, die er uitziet als een kleine astronaut met een rugzak, werd voornamelijk gebruikt als marketinginstrument. De technologie om Asimo autonoom te laten voortbewegen kan de autofabrikant wel geholpen hebben om andere toepassingen te ontwikkelen. Asimo stond niet toevallig acroniem voor Advanced Step in Innovative Mobility. Tegenwoordig verkoopt Honda wereldwijd haar automatische robotmaaier en is het samen met Waymo betrokken bij de ontwikkeling van zelfrijdende auto's.

Het Japanse bedrijf stopt niet volledig met haar robotica-tak, maar zal zich daarbij eerder richten op de (ouderen)zorg. Zo ontwikkelt Honda een revalidatieapparaat dat gebruikmaakt van Asimo's looptechnieken. Naar zulke toepassingen wordt met belangstelling uitgekeken in Japan, een land dat kampt met een personeelstekort in de ouderenzorg en een verouderende demografie.