Robotics scale-up Pick-it haalt 2,5 miljoen euro op

Pick-it wil robots ogen geven. De Leuvense scale-up, die 3D-camera's maakt met de daarbij horende software, laat verdere automatisering toe in organisaties met industriële robots. De camera's in kwestie moeten robots helpen om voorwerpen in hun omgeving te zien en te grijpen.

Het is een concept dat aanslaat. Het bedrijf is de voorbije twee jaren stevig gegroeid, met klanten zoals Continental en Procter & Gamble. Met een nieuwe kapitaalinjectie van 2,5 miljoen euro wil Pick-it nu investeren in sales en support, een globaal partnernetwerk van lokale distributeurs uitbouwen. "In een markt waar jaarlijks wereldwijd zo'n 300.000 industriële robots verkocht worden, maar waarvan slechts 10 tot 15% vandaag met een camera wordt uitgerust, hebben we nog een stevig groeitraject voor de boeg", aldus Pick-it CEO Peter Soetens in een persmededeling.

Dat geld komt van investeerder PMV en van Urbain Vandeurzen, die de Raad van Bestuur van het bedrijf zal voorzitten. "Pick-it heeft de ambitie om wereldwijd marktleider te worden in dit snelgroeiend marktsegment en wij zijn verheugd hen te ondersteunen vanuit ons familiaal investeringsfonds," meldt Vandeurzen.