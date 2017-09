'Robotisering kost derde bankwezen zijn baan'

Volgens Pandit, die tot 2012 aan het roer stond bij de Amerikaanse bank, worden processen door robotisering vereenvoudigd. Dat zal zorgen voor het anders inrichten van werkprocessen, ook omdat computers zichzelf dingen kunnen aanleren.

De stellingname van Pandit sluit aan bij een rapport van Citigroup vorig jaar. Destijds repte de bank over een tijdspanne van tien jaar. In Europa zou dat betekenen dat 1 miljoen mensen hun baan verliezen. In De VS zouden 770.000 bankmedewerkers hun baan kwijtraken.