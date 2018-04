Roche rondt overname van e-health-start-up af

Het Amerikaanse Flatiron werd in 2012 opgericht door Nat Turner en Zach Weinberg, twee voormalig Google-medewerkers. Farmagroep Roche en ook Alphabet, het moederbedrijf van Google, investeerden miljoenen in de start-up. Roche had al 12 procent van de aandelen van Flariton in handen.

Het bigdatabedrijf verzamelt gegevens van kankerpatiënten om onderzoekers en zorgverleners een beter inzicht te geven in hun behandeling. "De overname laat beide bedrijven toe om sneller te evolueren richting datagestuurde gepersonaliseerde gezondheidszorg voor kanker", aldus Roche vrijdag in een mededeling. Roche en Flatiron blijven wel afzonderlijke entiteiten.