Rombit neemt beveiligingsfirma Sercotec over

Sercotec installeert al meer dan 20 jaar security-oplossingen. Het bedrijf is gevestigd in de Antwerpse haven: dicht tegen de klanten. Ook na de overname door Rombit blijft het bedrijf daarom daar. De volledige equipe blijft aan boord, inclusief Urbain Schelpe, manager van Sercotec, die wel de nodige complementariteit ziet in de portfolio aan oplossingen rond onder meer toegangs- en aanwezigheidscontrole.

Hoeveel Rombit betaalt voor Sercotec, delen beide partijen niet mee. Voor Rombit - opgericht in 2012 - is het de eerste overname. "Rombit is nu een stevige scale-up van ruim 50 medewerkers en meer dan 10 open vacatures," zegt Rombit-oprichter en ceo Jorik Rombouts. Rombit specialiseert zich voornamelijk in het internet of things en biedt totaaloplossingen voor smart cities, smart industries en smart enterprises. In 2015 werd het bedrijf door Trends nog bekroond tot Starter van het Jaar. In 2016 rondde het bedrijf een succesvolle kapitaalronde af. Technologie-investeerder Michel Akkermans is uitvoerend voorzitter.