Rovio opent studio in Londen

Rovio zoekt een nieuwe kaskraker, omdat Angry Birds niet meer zo veel geld oplevert als vroeger. Vanuit de nieuwe vestiging in Londen wil het bedrijf 'massively multiplayer online games' maken, het genre waarvan het bekendste game nog altijd World of Warcraft is. ''Die markt groeit op mobiele apparaten, maar is nog niet verzadigd. We zoeken een grote game waar iedereen aan kan meedoen'', zei de gamesbaas van Rovio, Wilhelm Taht, tegen persbureau Reuters. Dat nieuwe spel moet uitgroeien tot een merk, waar allerlei merchandise aan kan worden gekoppeld, net als eerder met Angry Birds.