Ruimere aanklacht EU tegen Qualcomm

De Europese Commissie is van mening dat Qualcomm tussen 2009 en 2011 chips voor in onder meer mobiele telefoons onder de kostprijs verkocht om de concurrentie buitenspel te zetten. Het bedrijf kreeg voor die verboden prijsafspraken met Apple in januari al een boete van bijna een miljard euro opgelegd. Qualcomm is in beroep gegaan.

Het onderzoek werd aangezwengeld door klachten van de kleinere branchegenoot Icera. De aanklacht uit december 2015 is nu aangevuld met extra informatie over de mate waarin de UMTS-chips onder de kostprijs werden verkocht.

Qualcomm-topman Steve Mollenkopf ging in een interview met de New York Times ook in op de overname van de Nederlandse branchegenoot NXP Semiconductors, waaraan al geruime tijd wordt gewerkt. Hij erkende dat die overname inmiddels verwikkeld is geraakt in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Mollenkopf zei verder dat Qualcomm ook toekomst heeft als de overname van NXP onverhoopt toch afketst. ''We denken dat NXP een goede kans biedt voor ons. Als het niet lukt, dan hebben we echter ook andere manieren om waarde te creëren." NXP zei in een reactie tegen persbureau Bloomberg dat het vertrouwen houdt in de overname. (ANP)