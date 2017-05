Rus veroordeeld voor spelen Pokémon Go in kerk

Ruslan Sokolovsky zette in augustus 2016 een video online waarin hij Pokémon Go speelde in de orthodoxe kerk Jekaterinenburg. Kort nadien werd de YouTuber gearresteerd. Hij zit al opgesloten sinds oktober.

Volgens rechter Yekaterina Shoponyak bleek uit de video's van Sokolovsky dat hij "geen respect voor de maatschappij had" en hij "de bedoeling had religieuze sentimenten te beledigen".

Sokolovsky was opgelucht niet naar de cel te moeten gaan. "Zonder de steun van journalisten zou ik waarschijnlijk een echte celstraf gekregen hebben", aldus Sokolovsky. De video werd schijnbaar gepost naar aanleiding van enkele berichten in lokale media. Die waarschuwden dat het spelen van spelletjes in kerken weleens legale gevolgen zou kunnen hebben. In de video zegt Sokolovsky voor hij de kerk binnengaat: "Wie kan er beledigd worden als je gewoon met je smartphone in de kerk rondloopt?"

In 2012 werden een aantal bandleden van de punkgroep 'Pussy Riot' op basis van dezelfde aanklacht voor twee jaar naar de cel gestuurd.