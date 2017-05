Rusland blokkeert WeChat

De registratie is sinds kort verplicht maar Tencent, het bedrijf achter de app, heeft nog geen contactgegevens voorzien aan de Russische overheid. Daarom is de dienst sinds 5 mei niet toegankelijk in het land.

WeChat is niet enorm populair in Rusland, maar geniet wel enorme bekendheid in China en andere delen van Azië. Tencent zegt intussen aan Reuters dat het overleg pleegt met de Russische autoriteiten. Het is niet duidelijk of Tencent niet wil registreren of dat er andere obstakels zijn. Zo blokkeerde Rusland eerder ook al LinkedIn omdat het data van Russische gebruikers niet in Rusland wou bewaren.