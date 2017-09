Rusland dreigt met afsluiten Facebook

Buitenlandse internetbedrijven als Facebook moeten volgens de Russische wet gegevens van Russische gebruikers in Rusland opslaan. "De wet geldt voor iedereen", zei het hoofd van de dienst.

Eind vorig jaar werd LinkedIn al geblokkeerd in Rusland. Internetgiganten als Google en Alibaba gingen wel overstag. Twitter heeft de toezichthouder om uitstel gevraagd om te kunnen uitzoeken of het de moeite loont om lokale servers op te tuigen.

Rusland probeert zijn afhankelijkheid van buitenlandse technologiebedrijven te verminderen. Zo wordt gewerkt aan een alternatief voor WhatsApp speciaal voor ambtenaren.

Ook in China loopt Facebook tegen problemen aan. Daar wordt WhatsApp door de autoriteiten geblokkeerd. Mogelijk is dat omdat de dienst te veel beveiliging biedt aan zijn gebruikers, die daardoor moeilijk te controleren zijn. China haalt de teugels op internet aan in de aanloop naar de vijfjaarlijkse top van de Communistische Partij volgende maand.