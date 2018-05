Rusland eist dat Telegram uit app store wordt gehaald

Rusland ligt al een tijdje overhoop met Telegram, een berichtendienst vergelijkbaar met bijvoorbeeld WhatsApp. De dienst werd verbannen in Rusland omdat ze weigert, of niet bij machte is, haar encryptiesleutels aan de overheid te geven. Een rechter heeft Telegram in april verbannen en sindsdien probeert de regulator/censor Roskomnadzor de app te blokkeren in heel Rusland.

Nu vraagt de overheidsdienst ook aan Apple en Google om de app uit hun app store halen. Ze eist ook dat beide techgiganten stoppen met het uitsturen van push notificaties voor Telegram naar Russische gebruikers.

Roskomnadzor geeft in de brief niet aan wat er zal gebeuren als ze dat niet doen. De regulator heeft echter al bewezen vrij ver te willen gaan in het blokkeren van de app. Zo werden tot 16 mijoen IP-adressen, waaronder meerdere van Google Cloud en AWS, korte tijd geblokkeerd, omdat ze door Telegram (en een hele reeks andere reguliere websites) werden gebruikt.

Officieel wordt Telegram geblokkeerd omdat terroristische organisaties de dienst zou gebruiken om te communiceren. Politieke activisten interpreteren de ban echter als een manier om ook tegenstanders van Poetin te treffen, die onder meer Telegram zouden inzetten om bijvoorbeeld demonstraties te organiseren.