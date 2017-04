'Rusland hackte Deens ministerie van Defensie gedurende twee jaar'

Er zou geen vertrouwelijke informatie vrijgegeven zijn bij de hacking. Het lek zou te wijten zijn aan onvoldoende beveiliging bij e-mail met niet-vertrouwelijke informatie, een probleem dat sindsdien verholpen is volgens Frederiksen. Verder zei hij dat de Russische hackergroep bekend als ATP28 of 'Fancy Bear' achter de cyberspionage zat. Dat is dezelfde groepering die vermoedelijk verantwoordelijk was voor het hacken van de Democratische Partij in de VS en het proberen beïnvloeden van de Amerikaanse presidentiële verkiezingen in 2016. ATP28 wordt ervan verdacht zeer nauwe banden te hebben met het Kremlin. "Het is gelinkt aan inlichtingendiensten of centrale elementen binnen de Russische overheid en het is een constante strijd om ze weg te houden", aldus Frederiksen aan de Deense krant.

Eerder hebben andere Westerse landen zoals Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS, Rusland ook al beschuldigd van hacking om verkiezingen te beïnvloeden. Moskou heeft dit steeds ontkend.