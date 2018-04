Rusland wil Telegram laten blokkeren

De regulator Roskomnadzor zegt in een mededeling dat er een procedure is opgestart bij de rechtbank in Moskou. Er wordt gevraagd om "de toegang te beperken" tot de communicatiedienst die opgericht werd door de Rus Pavel Doerov.

De berichten die verstuurd worden via Telegram zijn versleuteld, waardoor de inlichtingendiensten momenteel niet kunnen meelezen. Daardoor maken onder meer terroristische organisaties wel eens gebruik van die toepassing.

De Russische autoriteiten hadden op 20 maart geëist om de code vrij te geven waarmee de verstuurde boodschappen ontcijferd kunnen worden. Maar Telegram weigert in te gaan op die vraag. Pavel Doerov zei toen op Twitter dat hij de vrijheden van zijn gebruikers wil beschermen.

Bij de advocaat van de onderneming klinkt dan weer dat het praktisch niet mogelijk is om in te gaan op de vraag van de Russische overheid. Hij zegt dat Telegram (door de end-to-end-encryptie) simpelweg geen toegang heeft tot de boodschappen.