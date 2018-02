Russische centrale bank: 'Hackers stalen miljoenen euro's via SWIFT'

SWIFT is een platform waarmee banken met elkaar kunnen communiceren en onderling overschrijvingen kunnen uitvoeren. Op dit moment zijn er meer dan 8000 banken aangesloten bij SWIFT en worden er dagelijks biljoenen via SWIFT uitgewisseld. De hoofdzetel bevindt zich in Terhulpen in Waals-Brabant.

Volgens de Russische centrale bank zouden enkele hackers afgelopen jaar het platform gebruikt hebben om 4.83 miljoen euro te stelen. De hackers zouden controle verkregen hebben over een computer in een Russische bank. Die zouden ze dan gebruikt hebben om het bedrag naar hun eigen rekening over te schrijven. Verdere informatie over welke instelling er precies getroffen was, wou hun woordvoerder niet verschaffen. Hij verwees wel nog naar Artem Sychev, hoofd van het veiligheidsdepartement van de centrale bank, die dit soort aanvallen als een 'veelvoorkomend iets' omschreef.

Het lijkt er inderdaad op dat SWIFT de laatste jaren regelmatig met frauduleuze overschrijvingen te kampen heeft. Eind 2017 probeerden enkele hackers nog 783.750 euro te stelen van Globex en in 2016 verloor de Bengalese bank nog 65 miljoen euro aan een dergelijke hack.

SWIFT zelf weigert om te reageren op specifieke incidenten. Volgens Natasha de Teran, woordvoerster van SWIFT, zijn hun systemen nog nooit door hackers aangetast. Eind vorig jaar was er wel een piek in pogingen tot digitale overvallen, maar over hoeveel aanvallen het hier gaat en wie daar dan precies de slachtoffers van waren, wil SWIFT niets kwijt. 'Wanneer een geval van potentiële fraude gemeld wordt aan ons, bieden we telkens onze hulp aan aan de getroffen gebruiker om zo hun platform beter te beveiligen,' benadrukte woordvoerster Natasha de Teran nog.