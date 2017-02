'Russische cyberspecialisten durven niet meer samen te werken met het Westen'

Dat meldt persbureau Reuters woensdag.

Reuters sprak met vijf experts van westerse cyberbeveiligers. Zij hebben geen contact meer met hun Russische partners. Soms antwoorden de Russen niet meer, in andere gevallen besluiten de westerlingen dat het veiliger is om even geen contact op te nemen. ''Iedereen is dichtgeslagen'', zei John Bambenek van Fidelis. Volgens Vitali Kremez van Flashpoint kan ''zelfs het informeel delen van informatie met vertrouwde agenten gezien worden als verraad''.

Een Amerikaanse justitiemedewerker zei: "Iedereen krijgt hier de rillingen van. We waren vooruitgang aan het boeken.'' Hij wees daarmee op de arrestatie van een paar grote digitale bankrovers. Zij zouden via malware accounts voor internetbankieren in andere landen hebben geplunderd.

Veel cybercriminelen werken vanuit Rusland. Hun slachtoffers en de beveiligers daarvan hebben daarom baat bij een goede samenwerking met hun Russische collega's.

Niets over spionage

Stojanov werkte eerder bij een kleine beveiliger, Indrik. Die werd in 2012 overgenomen door Kaspersky. Namens Indrik zou hij regelmatig informatie over Russische hackers hebben gedeeld met Amerikaanse beveiligers. Zij zeiden anoniem tegen Reuters dat Stojanov bewust niets zei over cyberspionage. Dat was een groot taboe. ''Hij wees ons op de grenzen van het gevaar. Hij was altijd superduidelijk: als het gaat over de belangen van de staat, begin daar niet eens aan'', aldus een bron.