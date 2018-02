Russische hacker uitgeleverd aan VS

Kelihos was actief sinds 2010 en bestond uit tienduizenden gekaapte computers die aan elkaar waren gekoppeld en samen een botnet vormden. Het netwerk onderschepte gebruikersnamen en wachtwoorden van nietsvermoedende mensen.

Kelihos verspreidde daarnaast miljarden spammails per dag. Ook zorgde het netwerk voor verspreiding van gijzelsoftware. Andere cybercriminelen konden, tegen betaling, gebruik maken van het netwerk.

Het botnet werd ontmanteld door de FBI, de Amerikaanse federale recherche. In april vorig jaar werd Levasjov, alias Severa, opgepakt in Barcelona. Daar was hij met zijn familie op vakantie.