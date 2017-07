Russische internetpionier Anton Nossik overleden

Anton Nossik was ondernemer en journalist. In 1999 lanceerde hij Gazeta.ru, een van de eerste nieuwssites in Rusland. Daarna richtte hij ook andere populaire websites als Lenta.ru en Newsru.com op. Nossik had als 'architect van de Russische blogosfseer', ook een van de meestgelezen blogs van het land. 'Daarin spaarde hij niemand, en nog het minst het Kremlin', schrijft The Moscow Times. Zo steunde hij de Russische leden van Pussy Riot, die opgepakt werden nadat ze Poetin bekritiseerden in een kathedraal in Moskou.

Eiland van vrijheid

Hij verdedigde dan weer wel de Russische luchtaanvallen in Syrië en de steun aan Assad. In een artikel vergeleek hij Syrië met Nazi-Duitsland en stelde hij voor om het land plat te bombarderen 'tot het met de grond gelijk was gemaakt'. Daarop werd hij aangeklaagd voor het aanzetten tot haat en kreeg hij een boete van 8000 dollar. Hij noemde het internet een 'eiland van vrijheid' en bekritiseerde vaak overheden die die vrijheid probeerden in te perken.