Ruzie tussen VLC en Huawei doet app verdwijnen voor gebruikers

VLC is een populaire videospeler, onder meer omdat de speler vrijwel elk bestandsformaat afspeelt en op verschillende toestellen beschikbaar is. Maar de app krijgt naar eigen zeggen al geruime tijd negatieve reviews in de Play Store, voornamelijk van Huawei-gebruikers.

PSA: @HuaweiMobile phones are now blacklisted and cannot get VLC on the Play Store.

Their ridiculous policy of killing all background apps (except their own) breaks VLC audio background playback (of course).

See https://t.co/QzDW7KbV4I and many other reports...@HuaweiFr — VideoLAN (@videolan) July 25, 2018

Dat komt omdat Huawei op recente toestellen de werking van de app hindert. Specifiek gaat het om gebruikers die muziek willen afspelen met VLC, waarbij de speler stopt als deze op de achtergrond actief is. Volgens VLC komt dat door het doorgedreven batterijbeheer van Huawei, dat apps snel afsluit zodra ze op de achtergrond zitten.

Het probleem sleept al een tijdje aan. Zo zegt iemand op Phandroid al sinds begin 2017 dat de Honor 6X het probleem heeft. Ook vlaggenschepen zoals de P10 en P20 zouden er last van hebben. Anderzijds heeft de Mate 9 het probleem niet.

VLC krijgt veel kritiek op de beslissing, maar haalt ook uit naar Huawei. Huawei zou geweigerd hebben om VLC uit te zonderen van het batterijbeheer. Terwijl Huawei haar eigen mediaspeler wel toelaat op de achtergrond. Gebruikers krijgen dus het gevoel dat het probleem bij VLC zit, geven daarom de app slechte punten in de Play Store waardoor de reputatie van VLC wordt geschaad.

Huawei is refusing to whitelist our app, breaks our app, while whitelisting competitors. We have no choice.

So you can call us what you want, but we're not lazy. — VideoLAN (@videolan) July 26, 2018

NB: Please note that this is not for all Huawei phones but just the recent ones.

NB2: You can always download the apk from our website. — VideoLAN (@videolan) July 25, 2018

Omweg

Toch ontzegt VLC gebruikers niet helemaal de toegang. Zo is het perfect mogelijk om de VLC-app alsnog te downloaden en installeren als APK-bestand. Wie de beperking van Huawei wil uitschakelen, kan in de instellingen bij batterijbeheer kiezen voor een uitzondering op specifieke apps en daar VLC uitsluiten.