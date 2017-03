Saint-Luc ziekenhuis vernieuwt datacenter

Het is de eerste keer dat Huawei en Prodata samenwerken. Voor eerstgenoemde is het met een contractwaarde van 4,5 miljoen euro gespreid over vijf jaar ook het grootste Europese storageproject in de ziekenhuissector. Het duo verzorgt samen de hardware, software en de ondersteunende diensten.

Het universitair ziekenhuis Saint-Luc, verbonden aan het UCL, wil met de vernieuwing de groeiende nood aan data-opslag beantwoorden. Daarbij hoort ook de installatie van een remote back-up systeem. En worden de drie SAN-tiers en de bestaande NAS-tier met SSD's worden uitgerust. Enkel de NAS-opslag bestaat uit klassieke harde schijven.