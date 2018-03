Salesforce koopt e-commerce start-up

CloudCraze biedt enterprise e-commerce software aan en is een product ontwikkeld bovenop het CRM-platform van Salesforce. Het bedrijf belooft dat bedrijven met data uit Salesforce-tools klanten in real time kunnen informeren, hun marketing kunnen afstemmen, de website en hun aanbod en omzet kunnen aanpassen.

Salesforce maakt geen overnamebedrag bekend. Dat het bedrijf zijn oog laat vallen op CloudCraze is geen verrassing. Zo merkt Techcrunch/Crunchbase op dat de start-up in totaal 30,6 miljoen dollar aan investeringen heeft opgehaald, waarvan 20 miljoen dollar vorig jaar. Een van de investeerders was toen Salesforce Ventures, de investeringsarm van het bedrijf.