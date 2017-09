Salesforce trekt extra geld uit voor artificiële intelligentie

Salesforce Ventures, de investeringsarm van cloudcomputing-gigant Salesforce, start met een fonds van 50 miljoen dollar. Daarmee wil het specifiek gaan investeren in start-ups die boeiende dingen doen met artificiële intelligentie. Zoals veel techbedrijven is ook Salesforce steeds meer aan het inzetten op AI. In het platform zelf heet dat de Salesforce Einstein tool, en meer dan 7.000 ontwikkelaars zouden ondertussen applicaties maken die daarmee werken.

Bedrijfjes die van het fonds willen profiteren, moeten Salesforce kunnen gebruiken om hun AI-technologie uit te breiden, zegt Matt Garratt, vice president van Salesforce Ventures, aan technologiesite Cnet. "Als we die overeenkomst vinden, gaan we verder kijken of het een getalenteerd management team heeft, innovatieve producten, een grote marktopportuniteit en een sterke bedrijfsvisie," zegt hij er nog bij.

Naast kapitaal, krijgen bedrijfjes in het fonds ook advies en toegang tot de klanten van Salesforce. De eerste start-ups hebben al investeringen uit het fonds ontvangen. Het gaat om Highspot, Squirro en TalkIQ.