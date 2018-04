Samsung boekt fors hogere winst in eerste kwartaal

De operationele winst bedroeg 15,6 biljoen Koreaanse won (12 miljard euro), een toename van 58 procent in vergelijking met het jaar voordien. Daarmee viel de winst hoger uit dan analisten van Reuters oorspronkelijk hadden voorspeld.

De omzet klom met 19 procent tot 60 biljoen won (46 miljard euro), wat dan weer iets minder is dan verwacht. Samsung zal later met meer gedetailleerde resultaten komen, waaronder nettocijfers en prestaties van de afzonderlijke divisies.

Samsung profiteert van de aanhoudend sterke vraag naar chips voor bijvoorbeeld smartphones en computerservers. De productie van geheugenchips vormt de belangrijkste winstmotor voor het concern, dat onder meer ook smartphones, tablets en huishoudelijke elektronica maakt.

Dalend aandeel

Ondanks de recordwinst in het eerste kwartaal kreeg de Zuid-Koreaanse techgigant toch klappen te verduren op de beurs. Het aandeel zakte op vrijdag na de aankondiging met ongeveer 2,7 procent, maar lijkt nu terug in stijgende lijn te gaan.

Verschillende analisten voorspellen in het tweede kwartaal een lagere of gelijkaardige winst, wat meteen ook het dalende aandeel verklaart. Volgens die analisten zou Samsung wel eens lagere winst kunnen boeken door het belang van de verkoop van geheugenchips. De prijs daarvan stijgt namelijk trager dan verwacht en volgens velen heeft die markt ongeveer haar piek bereikt. Ook de verhoogde marketingkosten van de Galaxy S9 spelen mee in die voorspelling.

Samsung zelf maakt zich geen zorgen over het volgende kwartaal en stelt dat ze goed op weg zijn om een recordjaar te hebben.