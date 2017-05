Samsung en VMware sluiten IoT partnership

Het Samsung Artik Smart IoT-platform gecombineerd met het VMware Pulse IoT Center biedt een veilige, enterprise-grade, end-to-end IoT-infrastructuuroplossing die IT- en OT-teams (operational technology) in staat stelt complete controle te hebben over hun IoT use cases, van de rand van het netwerk tot de cloud.

Daarnaast introduceren de bedrijven de integratie van Samsung Artik 530 met Liota (Little IoT Agent), een vendor-neutrale open source software development kit (SDK) ontwikkeld door VMware, om enterprise-klanten te helpen bij het beheren, monitoren en beveiligen van hun IoT-implementatie.

De omvang, complexiteit en security-vraagstukken maken IoT lastig te omarmen voor veel organisaties. Het Samsugn Artik Smart IoT-platform biedt klanten de benodigde IoT-hardware en -software om van start te gaan met IoT, terwijl VMware hen helpt bij het beheren van hun IoT-infrastructuur van de rand van het netwerk tot de cloud. Deze combinatie zorgt voor een end-to-end-oplossing inclusief de benodigde hardware- en software-componenten, security, cloud-connectiviteit, bouwdiensten en de mogelijkheid producten te monitoren en beheren gedurende de gehele product-lifecycle.

In samenwerking met Dutch IT-Channel