Samsung gaat Galaxy Note 7 opnieuw verkopen

Het vlaggenschip van Samsung september lag begin september in de winkelrekken maar al snel moest het bedrijf wereldwijd alle telefoons terugroepen omdat bij bepaalde toestellen de batterij ontplofte. Het toestel werd ook verbannen bij een aantal luchtvaartmaatschappijen.

Samsung maakt nu bekend dat het refurbished exemplaren van het toestel toch weer op de markt brengt. Wanneer dat precies gebeurt en of ze ook in ons land zullen verdeeld worden is nog niet bekend. Samsung gaat kijken op welke plaatsen een herintroductie mogelijk is op basis van lokale wetgeving, de samenwerking met operatoren en de vraag vanuit bepaalde landen.

Refurbished toestellen zijn gebruikte exemplaren die opnieuw worden nagekeken om opnieuw te worden verkocht. Bij de toestellen die niet opnieuw verkocht kunnen worden wil het bedrijf individuele onderdelen, zoals de chips, camera en metalen zoals goud, koper, nikkel en zilver verkopen.

De timing van de aankondiging is een beetje vreemd als je weet dat Samsung op het punt staat om de Galaxy S8 te lanceren. Maar het toestel opnieuw op de markt brengen kan wel een deel van de kosten recupereren van de terugroepingsactie. Samsung zelf schat dat het met het debacle 5,5 miljard euro minder winst heeft gemaakt, gespreid over drie kwartalen.