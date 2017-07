Samsung gaat opgefriste Note 7 opnieuw verkopen

Samsung kondigde afgelopen zondag aan dat het vanaf 7 juli de smartphone opnieuw lokaal op de markt brengt. Het gaat om refurbished toestellen maar met een andere batterij dan het type dat de oververhitting veroorzaakte.

In totaal worden er zo'n vierhonderdduizend toestellen onder de naam 'Galaxy Note Fan Edition' verkocht tegen zo'n 699.600 won, zo'n 535 euro of dertig procent van de originele verkoopprijs. Wel is de batterijcapaciteit iets kleiner dan in de originele versie en gaat het weliswaar om een telefoon met specificaties van een jaar geleden.

De Note 7 werd in de zomer van 2016 gelanceerd, maar begin september doken er verschillende meldingen op van toestellen die tijdens het opladen oververhit raakten en in brand vlogen. Samsung moest op korte tijd beslissen om alle toestellen terug te roepen en de uitrol stop te zetten. In België heeft het toestel nooit in de rekken gelegen.

Het batterijprobleem leverde naast de terugroeping ook stevige reputatieschade op voor Samsung. Zo waarschuwen sommige vliegtuigmaatschappijen nog steeds bij het opstijgen expliciet dat passagiers geen Note 7 aan boord mogen hebben. Samsung zelf weet zich intussen wel te herpakken, onder meer met de lancering van de Galaxy S8.