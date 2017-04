Samsung Galaxy S8 breekt nu al records

De Galaxy S8, Samsungs nieuwe vlaggenschip voor smartphones, moet de het debacle met de Note 7 doen vergeten. Die werd in september van de markt gehaald, een paar weken na de lancering, omdat batterijen in brand bleken te kunnen vliegen. Om over dat fiasco heen te komen, heeft Samsung de laatste weken veel reclame gemaakt voor haar nieuwe vlaggenschip..

Dat dat lijkt te hebben geholpen is te zien aan cijfers van de voorverkoop. De eerste twee dagen zijn er al meer dan een half miljoen besteld. Dat is bijna drie keer zo veel als bij de Note 7 en meer dan vijf keer zo veel als bij de S7.

Nog vóór de verkoop van de S8 heeft Samsung al het meest winstgevende kwartaal in bijna vier jaar achter de rug. Dat was vooral te wijten aan de goeie verkoop van chips en displays, die het fiasco met de Galaxy Note 7 compenseerden. Nu de S8 uitkomt, verwacht het elektronicabedrijf een bijzonder hoge winst in het tweede kwartaal. Bovendien kondigde Samsung aan dat het ook de Note 7 opnieuw zal verkopen als refurbished toestel.

Wie de S8 nu bestelt in voorverkoop, ontvangt het rond 19 april. Daarna moet de officiële verkoop beginnen. In België kost het toestel 799 euro.