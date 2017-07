Samsung haalt recordwinst

De cijfers die het concern openbaarde, zijn voorlopig. Maar Samsung rekent op een operationele winstgroei van maar liefst 72 procent tot 14 biljoen won. Dat is omgerekend bijna 10,6 miljard euro. De omzet stijgt waarschijnlijk met 18 procent ten opzicht van vorig jaar tot 60 biljoen won (45,6 miljard euro).

De Galaxy S8 droeg voor het eerst een heel kwartaal bij, en moet het debacle met de Galaxy Note 7 doen vergeten. Samsung zag zich gedwongen de Note 7 helemaal terug te roepen, vanwege brandgevaarlijke batterijen. Begin deze week maakte Samsung bekend dat het een zogenoemde refurbished versie van de telefoon op de markt brengt, met een batterij die niet in brand zou moeten vliegen.

Ook kondigde Samsung deze week aan ruim 37 biljoen won (28.3 miljard euro) te investeren om de chipproductie in Zuid-Korea te verhogen. Samsung is vooral bekend van zijn smartphones en televisies, maar is ook op weg om Intel van de troon te stoten als 's werelds grootste chipfabrikant. Die chipdivisie levert de grootste bijdrage aan de winst van het concern. Deze tak was vorig jaar goed voor bijna de helft van de totale operationele winst.