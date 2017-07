Samsung investeert 28 miljard in chipdivisie

Elektronicagigant Samsung gaat ruim 37 biljoen Koreaanse won (28.3 miljard euro) investeren om de chipproductie in Zuid-Korea te verhogen. Het grootste deel daarvan gaat naar het uitbreiden van de productie van haar gloednieuwe chipdivisie in Pyeongtaek - de grootste ter wereld. Twee jaar geleden stak Samsung al 15,6 biljoen won in de bouw ervan. De Zuid-Koreaanse techgigant plant ook een uitbreiding van haar NAND-chipdivisie in de Chinese stad Xi'an.

Het concern speelt daarmee in op de groeiende vraag naar elektronica voor opkomende technologieën als 'internet of things', big data en kunstmatige intelligentie. Volgens Samsung neemt ook de vraag naar geavanceerde elektronica vanuit de autobranche flink toe.

Samsung is vooral bekend van zijn smartphones en televisies. De chipdivisie levert echter de grootste bijdrage aan de winst van het concern. Deze tak was vorig jaar goed voor bijna de helft van de totale operationele winst. Dit jaar heeft Samsung het meest winstgevende kwartaal in bijna vier jaar achter de rug.

Volgens Samsung kan haar nieuwe investering ook 440.000 jobs opleveren tegen 2021. De aankondiging kwam er nadat de pas verkozen Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In liet weten dat hij van de aanpak van de werkloosheid zijn topprioriteit zou maken.