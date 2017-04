Samsung kondigt autoreply-app aan voor tijdens autorijden of fietsen

Via de activiteitsensor of de gps van je smartphone detecteert de app of je onderweg bent. De 'In-Traffic Reply' schakelt zichzelf dan automatisch in en ziet aan de notificaties op je toestel of iemand een bericht stuurt. Daarna wordt er vanzelf een antwoord verstuurd op binnenkomende berichten. Voorlopig hebben de gebruikers slechts de keuze tussen twee soorten automatische antwoorden, een standaardantwoord of de 'Fun reply' met animatie. Bij de definitieve versie zal het ook mogelijk zijn een eigen antwoord in te stellen. Het is nog niet duidelijk met welke berichtenapps de toepassing precies zal werken.

Momenteel is Samsung op zoek naar vijfhonderd mensen die de 'In-Traffic Reply' willen testen. Inschrijven kan via de website van Samsung.