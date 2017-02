Samsung lanceert binnenkort nieuwe tablet

De Galaxy S8, de nieuwe versie van Samsungs vlaggenschip komt er dit jaar met een maand vertraging. Na de problemen met vuurvattende Note 7 heeft Samsung besloten om deze keer te zorgen dat echt wel alles in orde is, en de telefoon zal dan ook niet, zoals ondertussen bijna traditie is, getoond worden op MWC. Wat er wel komt, is een tablet, waarschijnlijk de Galaxy Tab S3. Die zou zijn uitgerust met een 9,6 inch-scherm, een Qualcomm Snapdragon 820 chip en 4GB RAM, volgens het Koreaanse ETnews.

Data News is er in Barcelona bij. U vindt de laatste nieuwtjes vanop Mobile World Congress dan ook op deze site.