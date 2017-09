Samsung mag zelfrijdende auto's testen in de VS

Vier maanden nadat haar grote concurrent Apple toelating kreeg om zelfrijdende auto's te testen in haar thuisstaat Californië, heeft ook Samsung een vergunning op zak. De naam van de techgigant prijkt nu ook op de vergunningslijst, waarop naast Apple en Samsung ook onder meer Tesla, Google, Uber, Volkswagen, Mercedes, BMW, Honda, Nissan en General Motors te vinden zijn - allemaal bedrijven die aan een zelfrijdende auto werken.

Samsung liet al eerder haar interesse blijken om technologie voor zelfrijdende en geconnecteerde auto's te ontwikkelen. Twee jaar geleden zette het een team op poten dat zich volledig moest focussen op de productie van auto-onderdelen. En vorig jaar betaalde de techgigant nog 8 miljard dollar voor de overname van Harman International, een Amerikaanse specialist in audiosystemen voor de auto. Samsung heeft ook een aandeel van twintig procent in RSM, een Zuid-Koreaanse autofabrikant die voor zeventig procent in handen is van Renault.

Toch liet Samsung aan Reuters weten dat het geen plannen heeft om zich op de automarkt te storten. De techgigant zou enkel haar software willen testen om een 'slimmere en veiligere toekomst voor het vervoer' te helpen creëren.