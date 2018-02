Samsung ontwikkelt SSD van 30 terabyte

In een aankondiging op haar website stelt Samsung een nieuwe 32TB SSD voor die voornamelijk gericht is op zakelijke klanten. De 2.5 inch solid state drive is volgens de Koreaanse fabrikant, die onlangs 's werelds grootste chipmaker werd, gebaseerd op de nieuwste V-NAND-technologie.

De drive, die de naam PM1643 kreeg, bevat 32 nieuwe NAND-sticks van 1TB aan flashgeheugen. Elke stick bevat een 512GB V-NAND-chip die opgebouwd is uit 16 lagen. Uit de aankondiging blijkt dat Samsung ook grote verbeteringen heeft gemaakt op het gebied van transfersnelheden. De PM1643 behaalt namelijk lees- en schrijfsnelheden die drie tot vier maal hoger liggen, vergeleken met de gemiddelde SSD. Daarnaast zegt het techbedrijf dat haar nieuwe product ook snellere opstartsnelheden van systemen toelaat.

De nieuwe SSD is een rechtstreekse verbetering van een 16TB-drive die Samsung in 2016 heeft voorgesteld. Het bedrijf verdubbelde ten opzichte van dat model zowel de prestaties als de opslagcapaciteit.